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مستشفى الكويت التخصصي في رفح: إصابة 5 من موظفينا إحداها خطرة في استهداف طائرات الاستطلاع لمنزل مقابل المستشفى

Lebanon 24
16-05-2024 | 13:29
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