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ألمانيا: نتفق مع الدول الأوروبية وواشنطن بأن أي هجوم إسرائيلي على رفح الآن لن ينتهي "بشكل جيد" (الحدث)

Lebanon 24
19-05-2024 | 06:33
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