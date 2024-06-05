"سكاي نيوز" عن وسائل إعلام إسرائيلية: قصف قرية "حرفيش" في الجليل هو أخطر هجوم لحزب الله منذ بداية الحرب وهناك تقارير عن أكثر من قتيلين وعدد إصابات يتجاوز ما تم الإبلاغ عنه

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