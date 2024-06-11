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"إسرائيل هيوم" عن مسؤول سياسي تعليقا على قرار مجلس الأمن: إسرائيل لن تنهي الحرب قبل تحقيق جميع أهدافها

Lebanon 24
11-06-2024 | 07:21
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