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رئيس وزراء إسبانيا: يجب أن نزيد المساعدات الإنسانية بالاضافة إلى التأكد من إمكانية دخول القطاع للوصول إلى المحتاجين

Lebanon 24
11-06-2024 | 07:32
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