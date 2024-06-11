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العربية نقلا عن رويترز: الوسطاء لم يتسلموا ردا من حماس وإسرائيل على مقترح التهدئة المدعوم أمميا

Lebanon 24
11-06-2024 | 09:00
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