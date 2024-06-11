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وزير الخارجية الأردنية: نؤكد مجددا أننا سنتصدى بكل جهدنا لأيّ محاولة لتهجير الفلسطينيين من بلدهم
Lebanon 24
11-06-2024
|
11:53
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