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بايدن: أقبل الحكم القضائي الصادر بإدانة إبني وسأُواصل إحترام العملية القضائية بينما يعتزم هو التقدم بطعن

Lebanon 24
11-06-2024 | 12:08
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