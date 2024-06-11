مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطارئة في غزة: تشديد على أهمية الوساطة التي تقوم بها مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق نار دائم

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