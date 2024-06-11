"حزب الله": رداً على اعتداءات العدوّ الإسرائيليّ على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل الآمنة وخصوصًا على بلدة الناقورة واستشهاد مدني قصفنا مستعمرة غشر هازيف بعشرات صواريخ الكاتيوشا

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