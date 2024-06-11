"رويترز" عن مسؤول مطّلع على المحادثات: ردّ "حماس" على الاقتراح يتضمّن جدولاً زمنيّاص جديداً لوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بما في ذلك رفح

Lebanon 24