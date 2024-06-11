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"رويترز" عن مسؤول مطّلع على المحادثات: ردّ "حماس" على الاقتراح يتضمّن جدولاً زمنيّاص جديداً لوقف إطلاق النار الدائم وانسحاب القوات الإسرائيلية من غزة بما في ذلك رفح
Lebanon 24
11-06-2024
|
15:06
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