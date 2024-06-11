"حزب الله": في إطار الردّ على اعتداء ‏العدوّ الإسرائيلي الذي طال منطقة البقاع استهدفنا مكان ‏تموضع واستقرار جنود العدوّ في موقع بركة ريشا بالأسلحة المناسبة وأصبناه إصابة مباشرة وأوقعناهم بين ‏قتيل وجريح

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