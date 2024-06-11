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البيت الأبيض: سنأخذ الوقت الكافي لتقييم ردّ "حماس" بالطريقة المناسبة ومن ثمّ معرفة الخطوات التالية

Lebanon 24
11-06-2024 | 15:52
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