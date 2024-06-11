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مصدر سياسي إسرائيلي لـ"الحدث": تلقينا ردّ "حماس" الذي يرفض مقترح بايدن

Lebanon 24
11-06-2024 | 16:18
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