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المسؤول بداعش الذي قتله التحالف بسوريا هو "أبو ليث الجنابي" عراقي الجنسية (الحدث)

Lebanon 24
19-06-2024 | 14:40
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