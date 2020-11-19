وزير الصحّة: خلال الأسبوع المنصرم أضيف 80 سريراً في المستشفيات الخاصة لمرضى "كورونا" والتحسن الملموس في خفض عدد الإصابات لم يتحقق بعد ونطلب من المواطنين الصبر

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