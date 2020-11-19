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أخبار عاجلة
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية يحذر من تداعيات أي هجوم عسكري على إيران
Lebanon 24
19-11-2020
|
16:47
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