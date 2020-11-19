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‏مبعوث الأميركي لإيران: أي حكومة أميركية تريد العودة إلى الاتفاق النووي ستواجه العديد من العقبات

Lebanon 24
19-11-2020 | 18:19
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