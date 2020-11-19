قوى الأمن: 18189 مجموع محاضر مخالفات قرار التعبئة العامة المنظمة إعتباراً من تاريخ 14-11-2020 ولغاية الساعة السابعة من تاريخ اليوم 19-11-2020 منعاً لانتشار فيروس كورونا

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