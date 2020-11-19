نعمة للـmtv: أتمنى أنّ تُشكّل الحكومة لكي أحصل على إجازة وأرتاح من حكومة لا يمكنها أن تعمل أو تنجح وأتحدث عن النظام الذي إن استمرّينا بالعمل على أساسه لا يمكننا أن ننجح

Lebanon 24