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نعمة للـmtv: أتمنى أنّ تُشكّل الحكومة لكي أحصل على إجازة وأرتاح من حكومة لا يمكنها أن تعمل أو تنجح وأتحدث عن النظام الذي إن استمرّينا بالعمل على أساسه لا يمكننا أن ننجح

Lebanon 24
19-11-2020 | 22:52
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نعمة للـmtv: لا يمكن أن ننهض بمفردنا ونحن بحاجة إلى الصندوق الدولي وتنفيذ الإصلاحات سريعاً وتأمين بيئة حاضنة من أجل عودة المستثمرين ولا بدّ من التضامن والعمل سوياً ونأمل أن تتمكّن الحكومة الجديدة من القيام بما يلزم
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