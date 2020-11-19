19
o
بيروت
19
o
طرابلس
16
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
19
o
جونية
18
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
19
o
بشري
19
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
نعمة للـmtv: أتمنى أنّ تُشكّل الحكومة لكي أحصل على إجازة وأرتاح من حكومة لا يمكنها أن تعمل أو تنجح وأتحدث عن النظام الذي إن استمرّينا بالعمل على أساسه لا يمكننا أن ننجح
Lebanon 24
19-11-2020
|
22:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس للـmtv: كتر خير الله انو وقفوا هالحكومة عن العمل وخصوصاً راوول نعمة
Lebanon 24
رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس للـmtv: كتر خير الله انو وقفوا هالحكومة عن العمل وخصوصاً راوول نعمة
20/11/2020 00:23:25
20/11/2020 00:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
نعمة للـmtv: لا يمكن أن ننهض بمفردنا ونحن بحاجة إلى الصندوق الدولي وتنفيذ الإصلاحات سريعاً وتأمين بيئة حاضنة من أجل عودة المستثمرين ولا بدّ من التضامن والعمل سوياً ونأمل أن تتمكّن الحكومة الجديدة من القيام بما يلزم
Lebanon 24
نعمة للـmtv: لا يمكن أن ننهض بمفردنا ونحن بحاجة إلى الصندوق الدولي وتنفيذ الإصلاحات سريعاً وتأمين بيئة حاضنة من أجل عودة المستثمرين ولا بدّ من التضامن والعمل سوياً ونأمل أن تتمكّن الحكومة الجديدة من القيام بما يلزم
20/11/2020 00:23:25
20/11/2020 00:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بو صعب لـ LBCI: حزب الله هو الذي يقرر إذا كان يريد المشاركة بالحكومة وليس هناك موقف أميركي عن مشاركة الحزب بالحكومة
Lebanon 24
بو صعب لـ LBCI: حزب الله هو الذي يقرر إذا كان يريد المشاركة بالحكومة وليس هناك موقف أميركي عن مشاركة الحزب بالحكومة
20/11/2020 00:23:25
20/11/2020 00:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
السفيرة الاميركية: لم ندعم الحكومة الأخيرة لأن الذي شكّلها هو حزب الله لكننا وقفنا الى جانب الشعب اللبناني وسوف نرى ماذا سيكون شكل الحكومة المقبلة لتحديد موقفنا
Lebanon 24
السفيرة الاميركية: لم ندعم الحكومة الأخيرة لأن الذي شكّلها هو حزب الله لكننا وقفنا الى جانب الشعب اللبناني وسوف نرى ماذا سيكون شكل الحكومة المقبلة لتحديد موقفنا
20/11/2020 00:23:25
20/11/2020 00:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
جنون الدولار: ارتفاع جديد.. وهذا سعره بالسوق السوداء
Lebanon 24
جنون الدولار: ارتفاع جديد.. وهذا سعره بالسوق السوداء
09:13 | 2020-11-19
19/11/2020 09:13:56
Lebanon 24
Lebanon 24
زوجة العميد طوني قهوجي مدير المخابرات الجديد اعلامية شهيرة.. من هي؟ (صورة)
Lebanon 24
زوجة العميد طوني قهوجي مدير المخابرات الجديد اعلامية شهيرة.. من هي؟ (صورة)
14:16 | 2020-11-19
19/11/2020 02:16:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ممثل مصري بعد صراع مع كورونا والشلل.. وزوجته ترفض حضور جنازته
Lebanon 24
وفاة ممثل مصري بعد صراع مع كورونا والشلل.. وزوجته ترفض حضور جنازته
15:00 | 2020-11-19
19/11/2020 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد رفع أسعار الخبز والدواء والمحروقات... الفوضى آتية!
Lebanon 24
بعد رفع أسعار الخبز والدواء والمحروقات... الفوضى آتية!
10:00 | 2020-11-19
19/11/2020 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
شهران صعبان بانتظارنا: أميركا لتشديد الخناق.. ولبنان لن يعود كسابق عهده
Lebanon 24
شهران صعبان بانتظارنا: أميركا لتشديد الخناق.. ولبنان لن يعود كسابق عهده
09:00 | 2020-11-19
19/11/2020 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
00:10 | 2020-11-20
قرّر حزب بارز حسم خيارات دعم حليف، بالملف الحكومي، أياً كانت الحسابات، في ضوء تقييمات، بدت سلبية تجاه قطب سياسي (اللواء)
00:07 | 2020-11-20
تستعد قوى الحراك لجولة جديدة في الشوارع، تسبق قرارات رفع الدعم (اللواء)
00:03 | 2020-11-20
عادت الجهات الدبلوماسية المتابعة، تتحدث عن 6 أسابيع حاسمة بين شد حبال دولي - إقليمي، أو ضربة عسكرية تعيد خلط الأوراق (اللواء)
23:45 | 2020-11-19
بايدن يؤكد أنه اختار وزير خزانة وسيعلن عنه لاحقاً
23:39 | 2020-11-19
بايدن: ما يفعله ترامب غير قانوني وسيحسم الأمر قريبا
23:37 | 2020-11-19
بايدن: إن ما يفعله ترامب قد يسبب انتكاسة في تاريخنا
فيديو
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
Lebanon 24
"Beats" تكشف عن أحدث سماعاتها.. هذا ما يميّزها! (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
20/11/2020 00:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
Lebanon 24
أحمد زكي يتحدث عن انفصاله عن هالة فؤاد وينفعل على مفيد فوزي (فيديو)
21:00 | 2020-11-19
20/11/2020 00:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
"مياو توك": تطبيق جديد لترجمة مواء القطط! (فيديو)
Lebanon 24
"مياو توك": تطبيق جديد لترجمة مواء القطط! (فيديو)
18:00 | 2020-11-19
20/11/2020 00:23:25
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact