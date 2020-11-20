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قرّر حزب بارز حسم خيارات دعم حليف، بالملف الحكومي، أياً كانت الحسابات، في ضوء تقييمات، بدت سلبية تجاه قطب سياسي (اللواء)

Lebanon 24
20-11-2020 | 00:10
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