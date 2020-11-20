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لاحظت مصادر سياسية انه من عوارض الجمود الحكومي، قفزة مخيفة للدولار في سوق القطع، إذ ارتفع إلى 8500 ليرة لكل دولار أميركي (اللواء)

Lebanon 24
20-11-2020 | 01:04
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