ذكرت المعلومات ان "إتصالات الحريري قائمة بعيداً عن الاضواء لمعالجة العقد المتعلقة بتوزيع بعض الحقائب وتسمية الوزراء، بعد إصرار عون وباسيل على المعيار الواحد في التوزيع (اللواء)

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