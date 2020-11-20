قائد الجيش بأمر اليوم لمناسبة الإستقلال: 77 عاما على الاستقلال ولبنان يمر حاليا بمرحلة دقيقة وصعبة غير مسبوقة وكارثة المرفأ أضافت المزيد من الضغوط على الأوضاع المأزومة

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