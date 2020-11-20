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الرئيس عون استقبل وزير التربية والتعليم العالي القاضي طارق المجذوب وعرض معه الاوضاع التربوية في ضوء الاجراءات المتخذة لمكافحة تفشي جائحة كورونا
Lebanon 24
20-11-2020
|
10:27
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