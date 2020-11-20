مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية: لا صحة لما نشرته جريدة "الأخبار" من كلام نسب إلى الرئيس عون حول العقوبات الأميركية التي استهدفت النائب جبران باسيل وموقف عدد من نواب "التيار" في هذا الصدد

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