ملك الأردن في برقية تهنئة بالاستقلال للرئيس عون: نسأل المولى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم وأنتم تنعمون بموفور الصحة والعافية وعلى شعبكم الشقيق وقد تحققت تطلعاته بالمزيد من التقدم والازدهار

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