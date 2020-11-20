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ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية في برقية تهنئة بالاستقلال للرئيس عون: يسرني أن أوجه إلى فخامتكم تحياتي القلبية بمناسبة اليوم الوطني مقرونة بأطيب التمنيات للشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة
Lebanon 24
20-11-2020
|
13:57
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