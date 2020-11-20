ملكة بريطانيا اليزابيث الثانية في برقية تهنئة بالاستقلال للرئيس عون: يسرني أن أوجه إلى فخامتكم تحياتي القلبية بمناسبة اليوم الوطني مقرونة بأطيب التمنيات للشعب اللبناني في هذه الأوقات الصعبة

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