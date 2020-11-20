وزني أوضح بعد لقائه عون أنّ الرئيس أبلغه انّ إنهاء شركة "الفاريز ومارسال" الاتفاقية مع وزارة المال للتدقيق الجنائي في حسابات "مصرف لبنان" يستوجب حتماً اتخاذ التدابير الملائمة التي تقتضيها مصلحة لبنان

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