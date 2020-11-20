كوبيتش: مجموعة الدعم الدولية بحثت اليوم في بيروت بقلق بالغ تفاقم الأزمة المتشعبة في لبنان كما استنكرت عدم إحراز تقدم في تشكيل الحكومة وعدم وجود إجراءات أكثر تصميماً من قبل مؤسسات الدولة والمؤسسات المالية

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