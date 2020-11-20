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فريق بايدن الانتقالي: إدارة ترامب لم تتواصل معنا بأي شكل من الأشكال للتنسيق بشأن المرحلة الانتقالية وقد يعلن الرئيس المنتخب عن تشكيلة حكومته بحلول عيد الشكر
Lebanon 24
20-11-2020
|
20:14
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