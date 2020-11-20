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أخبار عاجلة
تورونتو الكندية تفرض إغلاقاً عاماً من الإثنين بسبب تفشي كورونا
Lebanon 24
20-11-2020
|
23:17
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