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سامي الجميّل: لبنان يمر بأصعب مرحلة وننظر بأصدقائنا وعائلاتنا وجيراننا ونرى اللبنانيين يخسرون اعمالهم والفقر يزداد والدواء ينقطع والافق مسدود والشباب يهاجر والاسوأ ان المسؤولين لا يسألون
Lebanon 24
21-11-2020
|
18:26
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