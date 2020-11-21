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سامي الجميّل: من يمنع التغيير يستقوي باللبنانيين من خلال نتيجة الانتخابات الماضية ولم يروا ان الثقة سُحِبت في 17 تشرين ورسالتي لكل اللبنانيين انه لولا أصواتكم لم يكونوا موجودين وانتم وحدكم قادرون على تنحيتهم

Lebanon 24
21-11-2020 | 18:55
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سامي الجميّل: حان وقت المحاسبة والتغيير ونحن قررنا نقل المواجهة إلى مرحلة جديدة فلبنان لم يعد يحتمل ولا يُمكن أن يبقى معلّقاً بين الحياة والموت وآن الأوان لنتوحّد ولن يساعدنا أحد إذا لم نقف للمطالبة بحقنا بالحياة
lebanon 24
21/11/2020 21:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل لحزب الله: سلاحكم يبعد اللبنانيين ويجعلهم يتقوقعون واللبنانيون لن يقبلوا ان يتعايشوا مع سلاحكم التدميري للحاضر والمستقبل
lebanon 24
21/11/2020 21:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل لقادة حزب الله: انتم تمنعون التغيير في لبنان وتحمون منظومة الفساد وتجرون لبنان الى صراعات
lebanon 24
21/11/2020 21:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
سامي الجميّل: لبنان يمر بأصعب مرحلة وننظر بأصدقائنا وعائلاتنا وجيراننا ونرى اللبنانيين يخسرون اعمالهم والفقر يزداد والدواء ينقطع والافق مسدود والشباب يهاجر والاسوأ ان المسؤولين لا يسألون
lebanon 24
21/11/2020 21:40:28 Lebanon 24 Lebanon 24
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