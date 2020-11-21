سامي الجميّل: من يمنع التغيير يستقوي باللبنانيين من خلال نتيجة الانتخابات الماضية ولم يروا ان الثقة سُحِبت في 17 تشرين ورسالتي لكل اللبنانيين انه لولا أصواتكم لم يكونوا موجودين وانتم وحدكم قادرون على تنحيتهم

Lebanon 24