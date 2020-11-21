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الحكومة المصرية تنتقد "استنتاجات مغلوطة" في تقارير عن اعتقال 3 من أعضاء منظمة حقوقية

Lebanon 24
21-11-2020 | 20:55
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