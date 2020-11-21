قوى الأمن: عدد السجناء الفارّين بلغ حتى الآن 39 سجيناً بعد توقيف 25 فارّاً إضافة إلى وفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري. مستمرون بشكل مكثّف ودون هوادة لإعادة توقيف جميع الفارين

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