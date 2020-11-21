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أخبار عاجلة
وسائل اعلام اسرائيلية: الجيش الاسرائيلي يعثر على الصاروخ اثر سقوطه على مصنع في عسقلان وليس في منطقة مفتوحة
Lebanon 24
21-11-2020
|
23:17
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