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يضع قائد الجيش العماد جوزاف عون إكليلاً من الزهر على نصب شهداء الجيش لمناسبة عيد الاستقلال عند الساعة التاسعة
Lebanon 24
22-11-2020
|
08:33
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