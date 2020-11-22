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بومبيو لـ"الحدث": فضحنا أعمال "ميليشيات" إيران وحزب الله "الإجرامية" في سوريا
Lebanon 24
22-11-2020
|
10:40
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