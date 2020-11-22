الراعي: الاستقلال ولو أتى جريحاً وأليماً ومهمشاً ما زلنا نأمل ببناء دولة جيشها واحد ولا أكثر وولاؤها واحد ولا أكثر حدودها محصنة وحكومتها استثنائية انقاذية

Lebanon 24