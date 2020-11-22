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علوش لـ LBCI: على الحريري طرح الشكيلة الحكومية على عون وإذا لم يتم الموافقة عليها يجب أن يعرضها الرئيس المكلف على الرأي العام ويفسر حقيقة الأمور

Lebanon 24
22-11-2020 | 11:36
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