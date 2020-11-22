المطران عوده: أي استقلال في بلد غالبية أبنائه باعوا أنفسهم لزعماء جوّعوهم وشرّدوهم وأفقروهم وأذلوهم؟ أنقذ ما تبقى من عهدك وقم بخطوة شجاعة يذكرها لك التاريخ

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