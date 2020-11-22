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المطران عوده لعون: أنقذ ما تبقى من عهدك وقم بخطوة شجاعة يذكرها لك التاريخ

Lebanon 24
22-11-2020 | 12:24
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المطران عوده: أي استقلال في بلد غالبية أبنائه باعوا أنفسهم لزعماء جوّعوهم وشرّدوهم وأفقروهم وأذلوهم؟ أنقذ ما تبقى من عهدك وقم بخطوة شجاعة يذكرها لك التاريخ
lebanon 24
22/11/2020 17:01:51 Lebanon 24 Lebanon 24
المطران عودة للرئيس المكلف: أسرع في مهمتك لان البلد يتهاوى والمواطن لم يعد يحتمل والوقت يتلاشى والتاريخ يحاسب
lebanon 24
22/11/2020 17:01:51 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: مئة عام مرت على قيام الدولة لبنانية وصحيح أن مقاربات اللبنانيين لهذا الحدث التاريخي مختلفة وأحياناً متناقضة ولكن تبقى شهادة للتاريخ والحقيقة أن إعلان دولة لبنان الكبير شكل النواة لقيام وطننا بحدوده الحالية بعد أن أعاد له ما سُلخ منه
lebanon 24
22/11/2020 17:01:51 Lebanon 24 Lebanon 24
جعجع في ذكرى استشهاد بيار الجميل: وتبقى في ذاكرة ثورة وطن
lebanon 24
22/11/2020 17:01:51 Lebanon 24 Lebanon 24
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