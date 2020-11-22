الرئيس الصيني شي جين بينغ في برقية تهنئة للرئيس عون بالاستقلال: حريص على العلاقات الصينية-اللبنانية ومستعد للعمل مع فخامتكم على تعميق علاقات التعاون بين الصين ولبنان لما فيه الخير البلدين والشعبين

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