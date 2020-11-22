بلغ عدد السجناء الفارّين حتى الآن 37 سجيناً بعد توقيف سجينين اضافيين ليصبح عدد الموقوفين الاجمالي 27 ووفاة 5 سجناء جرّاء إصطدام مروري (الجديد)

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