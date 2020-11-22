21
o
بيروت
21
o
طرابلس
16
o
صور
21
o
جبيل
21
o
صيدا
21
o
جونية
15
o
النبطية
12
o
زحلة
11
o
بعلبك
21
o
بشري
21
o
بيت الدين
21
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
حواجز ودوريات لقوى الامن في قضاء حاصبيا تنفيذا لقرار منع التجوال
Lebanon 24
22-11-2020
|
15:34
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
حواجز ودوريات لقوى الأمن في عاليه والمتن الأعلى تنفيذا لقرار منع التجول
Lebanon 24
حواجز ودوريات لقوى الأمن في عاليه والمتن الأعلى تنفيذا لقرار منع التجول
22/11/2020 19:41:12
22/11/2020 19:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
قوى الامن: تنفيذاً لقرار وزير الداخلية، ستقوم قوى الامن الداخلي باطلاق الدوريات واقامة الحواجز في جميع المناطق اللبنانية للتشدد في تنفيذ قرار ضبط التجول ما بين الساعة 9 مساءً والساعة 5 فجراً وملاحقة مخالفات قرار التعبئة منعاً للتجمعات والاكتظاظ
Lebanon 24
قوى الامن: تنفيذاً لقرار وزير الداخلية، ستقوم قوى الامن الداخلي باطلاق الدوريات واقامة الحواجز في جميع المناطق اللبنانية للتشدد في تنفيذ قرار ضبط التجول ما بين الساعة 9 مساءً والساعة 5 فجراً وملاحقة مخالفات قرار التعبئة منعاً للتجمعات والاكتظاظ
22/11/2020 19:41:12
22/11/2020 19:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يمتثل لقوى الامن وفر هارباً.. هذا ما حصل عند احد الحواجز المتنقلة
Lebanon 24
لم يمتثل لقوى الامن وفر هارباً.. هذا ما حصل عند احد الحواجز المتنقلة
22/11/2020 19:41:12
22/11/2020 19:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الحريري: ثقتنا بالقضاء بعدما صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الامنية
Lebanon 24
الحريري: ثقتنا بالقضاء بعدما صار المتهم الرئيسي في عهدة القوى الامنية
22/11/2020 19:41:12
22/11/2020 19:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
دولار السوق السوداء في ارتفاع جديد.. إليكم تسعيرته الحالية
Lebanon 24
دولار السوق السوداء في ارتفاع جديد.. إليكم تسعيرته الحالية
09:11 | 2020-11-22
22/11/2020 09:11:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
11:46 | 2020-11-22
22/11/2020 11:46:23
Lebanon 24
Lebanon 24
استراحة جويّة حتى يوم الثلاثاء.. استعدوا لمنخفض عالي الفعالية سيضرب لبنان
Lebanon 24
استراحة جويّة حتى يوم الثلاثاء.. استعدوا لمنخفض عالي الفعالية سيضرب لبنان
09:19 | 2020-11-22
22/11/2020 09:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت الطلاق فهدّد بنشر "أفلامها الإباحيّة"
Lebanon 24
طلبت الطلاق فهدّد بنشر "أفلامها الإباحيّة"
08:00 | 2020-11-22
22/11/2020 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر حزين.. حالة وفاة جديدة بكورونا في لبنان!
Lebanon 24
خبر حزين.. حالة وفاة جديدة بكورونا في لبنان!
15:57 | 2020-11-22
22/11/2020 03:57:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
19:07 | 2020-11-22
تركيا: 6 آلاف و17 اصابة جديدة بكورونا و139 حالة وفاة
19:03 | 2020-11-22
التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين سيارتين على طريق عام البازورية قضاء صور
18:31 | 2020-11-22
عداد "كورونا" يواصل تسجيل الإصابات في لبنان: 1193 حالة جديدة
18:28 | 2020-11-22
وزير المال السعودي: الموافقة بالاجماع على البيان المشترك لقمة العشرين
18:09 | 2020-11-22
ولي العهد السعودي: نسقنا الجهود لمواجهة جائحة كورونا واتخذنا الإجراءات كافة لحماية الأرواح ودعم الجماعات الأكثر فقرا
18:06 | 2020-11-22
ولي العهد السعودي: دول مجموعة العشرين تبنت البيان الختامي لقمة العشرين
فيديو
بفضل رونالدو.. "يوفنتوس" يجتاز عقبة "كالياري" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
Lebanon 24
بفضل رونالدو.. "يوفنتوس" يجتاز عقبة "كالياري" في الدوري الإيطالي! (فيديو)
18:00 | 2020-11-22
22/11/2020 19:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
Lebanon 24
ميشال حايك يضرب من جديد.. هذا ما توقعه عن عملية فرار من سجن (فيديو)
11:46 | 2020-11-22
22/11/2020 19:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"شتبي منّي".. حلا الترك تطلق جديدها باللهجة العراقية! (فيديو)
Lebanon 24
"شتبي منّي".. حلا الترك تطلق جديدها باللهجة العراقية! (فيديو)
06:00 | 2020-11-22
22/11/2020 19:41:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our applications
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our applications
Download our applications
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact