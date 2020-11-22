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ولي العهد السعودي: نسقنا الجهود لمواجهة جائحة كورونا واتخذنا الإجراءات كافة لحماية الأرواح ودعم الجماعات الأكثر فقرا
Lebanon 24
22-11-2020
|
18:09
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