أخبار عاجلة

فضل الله: ندعو الرئيس المكلف للتفاهم مع الجميع وكل تأخير بالحكومة يزيد من الأزمة

Lebanon 24
22-11-2020 | 22:30
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
فضل الله عبر الـ"LBCI": لم نتبلغ من الجهات المعنية ولا من الرئيس المكلف بأن هناك طلباً بعدم تمثيل حزب الله في الحكومة
lebanon 24
23/11/2020 01:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
فوجئ موفد أوروبي بالتلميحات المباشرة وغير المباشرة حول مسؤولية الرئيس المكلف عن تأخير تأليف الحكومة (اللواء)
lebanon 24
23/11/2020 01:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
نصرالله: نأمل أن يتمكّن الرئيس المكلف بالتفاهم مع رئيس الجمهورية وبالتعاون مع بقية الكتل النيابية من تشكيل حكومة في أقرب وقت فلا يمكن الاستمرار بحكومة تصريف الأعمال ومعطياتنا أنّ الأمور جيّدة ومعقولة ولا نريد أن نبالغ بالإيجابيّة
lebanon 24
23/11/2020 01:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
عدوان: شدّدنا مع الرئيس المكلف على ضرورة أن تكون الحكومة مؤلفة من مستقلين وأصحاب اختصاص وأن لا نقع في متاهة الدخول في محاصصة ومقاسمة وشروط حول الوزارات ويجب أن تشمل المداورة الجميع من دون استثناء
lebanon 24
23/11/2020 01:34:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
00:48 | 2020-11-23
00:46 | 2020-11-23
00:28 | 2020-11-23
00:13 | 2020-11-23
23:54 | 2020-11-22
23:10 | 2020-11-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
RSS
live news
interact with twitter in lebanon
sports in lebanon
top news in lebanon
Download our applications
go to lebanon
whats going on - lebanon
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
صحة
متفرقات
أخبار عاجلة
RSS
health in lebanon
women in lebanon
politics in lebanon
technology in lebanon
Download our applications
latest news
upcoming events
news on smart phones
apple news
Download our applications
RSS
whats on facebook
vip men on twitter
todays news
breaking news
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website