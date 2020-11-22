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أخبار عاجلة
وزارة الصحة الفرنسية: 13157 إصابة جديدة بفيروس كورونا و215 وفاة
Lebanon 24
22-11-2020
|
23:54
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