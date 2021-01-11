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مطار بيروت سيبقى مفتوحاً لحركة الطائرات لكن سيكون هناك الزامية بقاء الوافدين الى لبنان اسبوعاً في الفندق (الجديد)
Lebanon 24
11-01-2021
|
18:14
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